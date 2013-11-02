«Таврия» одержала победу в чемпионате Украины
19:21, 02 ноября 2013Спорт
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"Таврия" ушла с последнего места в чемпионате Украины.
Крымская «Таврия» в гостях выиграла у «Ильичевца» - 2:1 и ушла с последнего места в чемпионате Украины.
Как сообщает корреспондент УНИАН, симферопольцы набрали 9 очков и теперь на два пункта впереди запорожского «Металлурга».
В составе победителей мячи забили Максим Фецук и Владимир Коробка. У хозяев отличился Руслан Фомин.
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