«Таврия» одержала победу в чемпионате Украины

Крымская «Таврия» в гостях выиграла у «Ильичевца» - 2:1 и ушла с последнего места в чемпионате Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, симферопольцы набрали 9 очков и теперь на два пункта впереди запорожского «Металлурга».

В составе победителей мячи забили Максим Фецук и Владимир Коробка. У хозяев отличился Руслан Фомин.