Матч «Арсенал» - «Металлург» перенесен

Матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги «Арсенал» (Киев) - «Металлург» (Запорожье) перенесен.

Поединок состоится позже, сообщили УНИАН в Украинской Премьер-лиге.

В сообщении говорится: «Учитывая письмо трудового коллектива ФК «Арсенал» Киев, поиски потенциальных спонсоров для продолжения существования клуба, необходимость сохранения формата и целостности соревнований, 2 ноября дирекция ПЛ приняла решение матч 15-го тура чемпионата ПЛ «Арсенал» Киев - «Металлург» Запорожья перенести на более поздний срок. Дата проведения и время начала матча будет определена дополнительно».

«Арсенал» уже пропустил два матча соревнований, не явившись на игру чемпионата ПЛ с «Таврией» в Симферополь, и на игру Кубка Украины в Тернополь с местной «Нивой». Если бы матч «Арсенал» - «Металлург» был признан несостоявшимся, команда была бы автоматически дисквалифицирована из числа участников чемпионата ПЛ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября генеральный директор ФК «Арсенал» Виктор Головко заявил о том, что команда снимается со всех соревнований, а клуб начинает процедуру банкротства.