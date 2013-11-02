В Госдуме предлагают запретить футбол на Северном Кавказе

Заместитель главы фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Олег Нилов предлагает запретить на Северном Кавказе футбол.

Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».

По словам депутата, футбол постоянно провоцирует на Северном Кавказе хулиганское поведение со стороны болельщиков. «То судья не такой, то флаги жгут, то болельщики камнями друг друга забрасывают. Может, нам не нужен такой футбол?» - заявил Нилов.

Он полагает, что проблему может решить замена в северокавказском регионе футбольных матчей на соревнования в других видах спорта. В качестве одного из вариантов такой замены Нилов предложил регби.

При этом, известный своей жесткой позицией в отношении Северного Кавказа Владимир Жириновский отнесся к этой идее скептически. «Вы бы еще керлинг предложили», - сказал он.

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Последний громкий инцидент, связанный с поведением болельщиков, произошел на Северном Кавказе в октябре. Во время выездного матча владикавказской «Алании» в Назрани местные фанаты стали закидывать камнями гостевой сектор. В результате болельщиков осетинского клуба пришлось эвакуировать из Ингушетии на военных грузовиках.

Всего за последние годы на Северном Кавказе произошли еще несколько резонансных инцидентов, связанных с футболом. В 2011 году в Чечне во время матча дублирующих составов болельщики местного «Терека» избили футболиста «Краснодара» Спартака Гогниева. Кроме того, в этом году глава Чечни и президент «Терека» Рамзан Кадыров через микрофон на стадионе обвинил арбитра матча в предвзятости.