В Луцке завершился матч 15-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» проиграл «Волыни» со счетом 0:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был стартовый матч тура.

Игра в Луцке в очередной раз показала, что в нынешнем сезоне у «Шахтера» есть проблемы в нападении. Команда создавала многочисленные моменты, но реализовать их так и не смогла. А вот «Волынь», весь матч надежно отыгравшая в обороне, преуспела и в нападении.

Первый голевой момент у ворот донецкой команды случился на 24-й минуте, когда гол в свои ворота забил вратарь горняков Антон Каниболоцкий. После навеса со штрафного Радван Мемешев пробил по воротам, мяч угодил в перекладину, от нее в спину Каниболоцкому, после чего закатился в сетку.

Во втором тайме горняки продолжали атаковать, «Волынь» вновь грамотно защищалась, а на 69-й минуте вновь возник голевой момент у ворот «Шахтера». После сильнейшего удара Ванче Шикова со штрафного и двух рикошетов мяч удачно в штрафной отскочил к Мемешеву, и тот уже сам, без посторонней помощи, сильнейшим ударом вогнал мяч в сетку – 2:0.

Таким образом, команда, шедшая до игры на 13-м месте в турнирной таблице и отстававшая от «Шахтера» на 29 баллов, сенсационно обыграла соперника. У «Волыни» теперь 16 очков и она делит 9-12 места с еще тремя командами. У «Шахтера» же осталось 32 балла и он уже в этом туре может уступить второе место в таблице днепропетровскому «Днепру».

Как сообщал УНИАН, 15-й тур УПЛ продлится до 3 ноября.