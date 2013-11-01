Канадский боксер будет добиваться боя с Кличко-старшим с помощью Конгресса WBC

34-летний канадский супертяжеловес Бермейн Стиверн, занимающий позицию первого претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, отправляется на ежегодный Конгресс организации, где намерен лично добиваться боя с действующим чемпионом Виталием Кличко.

Об этом сообщает специализированный портал vringe.com со ссылкой на Worldboxingnews.

"Я впервые буду присутствовать на Конгрессе и с нетерпением жду возможности обсудить методы разрешения ситуации с боем против Виталия Кличко. Моя главная задача – оставаться готовым и ждать своего шанса. Меня не волнует, чем занимается Кличко вне ринга. Всё, что ему нужно сделать, – позвонить моим людям и договориться о поединке", - заявил Стиверн.

Кличко-старший, не выходивший в ринг с сентября 2012 года, до сих пор не определился, будет он продолжать боксерскую карьеру или сосредоточится на политической деятельности.

А между тем Кличко-старший заявил о формировании предвыборного штаба своей партии.