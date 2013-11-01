Команда Поветкина решила оспорить судейство в бою с Кличко

Команда российского супертяжеловеса Александра Поветкина все-таки подала протест на работу рефери Луиса Пабона в поединке с украинцем Владимиром Кличко.

Об этом сообщил менеджер Поветкина Дмитрий Иванов. Но сделала это не российская часть команды Поветкина, а немецкая – промоутерская компания Sauerland Event, контракт с которой у Поветкина заканчивается в декабре, пишет Boxing News.

Дмитрий Иванов также сказал, что команда Поветкина рассчитывает провести еще один поединок с Владимиром Кличко и поэтому в следующих боях Александру постараются подобрать оппонентов, которые по своим физическим данным напоминают Владимира.

Раньше команда Поветкина отрицала намерение подавать аппеляцию на судейство в бою с Кличко.