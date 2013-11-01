Зимняя Олимпиада в Сочи-2014: Украина уже завоевала 17 лицензий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге в Олимпийском доме президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

В частности, Бубка сказал: «У Украины есть 11 лицензий в биатлоне и 6 в фигурном катании. Очень приятно, что в фигурном катании мы будем представлены во всех дисциплинах».

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Также Бубка отметил, что всего наша страна рассчитывает на лицензии в 11 из 15 видов олимпийской программы. Всего это может быть 57-59 лицензий.

По словам главы НОК, отборочные соревнования к Олимпиаде продлятся до 19 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.