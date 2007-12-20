Шева «побил» Воронина

В среду состоялся матч ¼ Кубка английской Лиги «Челси» - «Ливерпуль», который украинские журналисты окрестили «очной ставкой» двух Андреев – Шевченко и Воронина. Выиграл первый.

Уже на пятой минуте Шевченко показал всем, что сегодня он вышел на поле по-настоящему злой. В борьбе с "красными" Андрей заработал штрафной, с которого Лэмпард попал в стенку. Дальше - больше.

В ответ на неуклюжую попытку Крауча отправить мяч в дальний угол ворот Чеха Шева делает прекрасную передачу на Калу, тот мажет. И опять Шева в центре игры: он обкрадывает Хоббса и выводит Лэмпарда один на один с голкипером. Слишком быстро развивается эпизод, и Фрэнк не успевает перебросить мяч в сетку.

Сыграв полчаса, команды снижают темп, как оказывается, до конца тайма. Запоминается лишь дальний удар Эссьена и желтые карточки с обеих сторон: Алонсо, проводящий первый матч после травмы, фолит на Карвалью, находящимся в таком же положении, а затем уже дежурный горчичник получает Оби Микел.

Перерыв сказывается на игроках "Челси". Команда начинает второй тайм с ударов Лэмпарда после паса Калу и Эссьена. Саломон местами демонстрирует не только привычный дриблинг, но и желание сыграть умно. В эпизоде с ударом Фрэнка он делал передачу на Шеву, которая должна была вывести форварда один на один с вратарем, но помешал рикошет.

У "Ливерпуля" не хватает сил на ответные атаки, и дело заканчивается логичным голом. Верховую передачу в блестящий пас трансформирует Шева: он скидывает мяч грудью прямо на Лэмпарда. Фрэнк сближается с Каррой и бьет, рикошет отправляет мяч в высокий полет, финишной точкой которого становится дальний угол ворот.

В игре наступает самый интересный момент: сейчас "Ливерпуль" должен пойти отыгрываться. Однако Крауч, как капризный ребенок, заставляет своим поступком свернуть праздник в самом разгаре. Прыжок двумя ногами в сторону Оби Микеля заканчивается очевидной красной карточкой от судьи Аткинсона.

"Челси" гроссмейстерски доигрывает матч, выискивая у пылающего "Ливерпуля" слабые места. В качестве главного эксперта по мелким слабостям выходит на поле Михаэль Баллак. Трибуны восторженно встречают полузащитника, а Шева тем временем рвется к своему голу.

Шева все делает сам: начинает атаку в середине поля, обыгрывается с партнером и доставляет мяч к штрафной. Там он транзитом через другой фланг и не без помощи всегда удачно играющего головой Баллака возвращается к Андрею, который точно бьет с острого угла. 2:0. И "Челси" выходит в полуфинал, где будет играть с "Эвертоном".

По материалам официального сайта ФК "Челси"