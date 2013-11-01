Поветкин рассчитывает взять у Кличко реванш в следующем году
12:31, 01 ноября 2013Спорт
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Российский супертяжеловес Александр Поветкин, что рассчитывает провести матч-реванш с украинцем Владимиром Кличко, которому он проиграл единогласным решением судей 5 октября, уже в следующем году.
Поветкин хочет снова встретиться с Владимиром, picabu.ru
Об этом Поветкин заявил в эфире программы “Территория бокса”.
“Думаю, за боя два-три я дойду до статуса официального претендента, и бой с Кличко обязательно состоится, я думаю, в следующем году”, - сказал Поветкин, сообщает boxingnews.com.ua.
Как сообщал УНИАН, 5 октября Владимир Кличко в 12-раундовом поединке единогласным решением судей победил Александра Поветкина по очкам и отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Ранее Поветкин выиграл все 26 боев, а Кличко-младший одержал 60 побед (51 – досрочно) и потерпел три поражения.
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