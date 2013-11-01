Поветкин рассчитывает взять у Кличко реванш в следующем году

Об этом Поветкин заявил в эфире программы “Территория бокса”.

“Думаю, за боя два-три я дойду до статуса официального претендента, и бой с Кличко обязательно состоится, я думаю, в следующем году”, - сказал Поветкин, сообщает boxingnews.com.ua.

Как сообщал УНИАН, 5 октября Владимир Кличко в 12-раундовом поединке единогласным решением судей победил Александра Поветкина по очкам и отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Ранее Поветкин выиграл все 26 боев, а Кличко-младший одержал 60 побед (51 – досрочно) и потерпел три поражения.