«Будівельник» одержал первую победу в Евролиге

00:27, 01 ноября 2013
Спорт
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Столичный «Будівельник» принимал сербский «Партизан» из Белграда и выиграл со счетом 74:69.

После трех туров соревнований на счету киевского клуба одна победа при двух поражениях

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч третьего тура группового этапа соревнований.

На протяжении трех четвертей на поле шла приблизительно равная борьба. Если в самом начале игры киевляне сумели создать себе преимущество «+6», то в концовке периода сербские баскетболисты восстановили равновесие, и больше оно не нарушалось до концовки матча – 17:17, 27:25, 8:11. Перед заключительной 10-минуткой преимущество «Партизана» было чисто символическим – 52:53.

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В концовке матча киевляне играли более организованно в обороне и четко завершали атаки, сумев добиться решающего перевеса.

Самым результативным игроком матча в составе «строителей» стал литовский легионер Дариуш Лавринович, который набрал 22 очка.

Таким образом, после трех туров соревнований на счету киевского клуба одна победа при двух поражениях.

Матч 4-го тура «Нантерр» - «Будівельник» состоится 8 ноября во Франции.

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