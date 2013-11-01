«Будівельник» одержал первую победу в Евролиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч третьего тура группового этапа соревнований.

На протяжении трех четвертей на поле шла приблизительно равная борьба. Если в самом начале игры киевляне сумели создать себе преимущество «+6», то в концовке периода сербские баскетболисты восстановили равновесие, и больше оно не нарушалось до концовки матча – 17:17, 27:25, 8:11. Перед заключительной 10-минуткой преимущество «Партизана» было чисто символическим – 52:53.

По теме: «Будівельник» проиграл матч второго тура Евролиги

В концовке матча киевляне играли более организованно в обороне и четко завершали атаки, сумев добиться решающего перевеса.

Самым результативным игроком матча в составе «строителей» стал литовский легионер Дариуш Лавринович, который набрал 22 очка.

Таким образом, после трех туров соревнований на счету киевского клуба одна победа при двух поражениях.

Матч 4-го тура «Нантерр» - «Будівельник» состоится 8 ноября во Франции.