Результаты матчей Кубка УЕФА (расширенная)

Завершились сегодняшние матчи 5-го игрового дня группового этапа Кубка УЕФА

Группа E. Цюрих - Байер 0:5 (Грешко 19, Булыкин 23, 57, Барнетта 50, Кисслинг 80), Тулуза - Спартак (Москва) 2:1 (Сантос 41, 53 - Дзюба 61 пен.)

Из группы в финал выходят Байер (9 очков), Спартак (7), Цюрих (6). Тулуза заработала первые три очка. У Спарты - 4.

Группа F. Брага - Црвена Звезда 2:0 (Линц 11, Вендер 66), Бавария - Арис 6:0 (Тони 25, 38, 64, 66, Лелль 78, Лам 81).

Бавария (8), Брага (6) и Болтон (6) - финалисты. Арис, имея 5 очков, благодарит Луку Тони. У Црвены Звезды очков и не было.

Группа G. Хетафе - Андерлехт 2:1 (Пабло Эрнандес 6, Селестини 50 - Терео 90+1), Хапоэль (Тель-Авив) - Ольборг 1:3 (Фабио Жуниор 45+1, Рисгор 27, Якобсен 50 пен., Эневольдсен 66).

Хетафе (9), Тоттенхэм (7), Андерлехт (5) продолжат борьбу. Ольборг (4), не имевший "мотивации", отнял шанс у Хапоэля (3).

Группа H. Паниониос - Бордо 2:3 (Джеббур 6 пен, Макос 20 - Кавенаги 40, 75, Моимбе 87), Галатасарай - Аустрия (Вена) 0:0

Финалисты: Бордо (12), Хельсинборг (7) и Галатасарай (4). Бордо выигравший все матчи группы, проигрывал 0:2, но дожал Панионис, который теперь при 4 очках пропускает Галатасарай по итогам очной встречи 0:3.

Завтра играют (в скобках - набранные очки):

Группа A. Алкмаар (4) - Эвертон (9), Ларисса (0) - Нюрнберг (4). У Зенита - 5.

Группа B. Атлетико (7) - Панатинаикос (9), Абердин (1) - Копенгаген (3). У Локомотива - 2.

Группа C. АЕК (5) - Вильяреал (7), Фиорентина (5) - Млада-Болеслав (3). У Эльфсборга - 1.

Группа D. Гамбург (9) - Базель (7), Ренн (1) - Динамо (Загреб) (1). У Бранна - 4 при ничьей с Ренном и выигрыше у Динамо.

Напомним, что в стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА: Олимпик, Русенборг, Вердер, Бенфика, Рейнджерс, Спортинг, ПСВ, Славия.

Матчи 1/16 финала состоятся 13-14 и 21 февраля.