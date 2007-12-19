Результаты матчей Кубка УЕФА

Лука Тони порадовал баварцев

Завершились сегодняшние матчи 5-го игрового дня группового этапа Кубка УЕФА Группа E. Цюрих - Байер 0:5 (Грешко 19, Булыкин 23, 57, Барнетта 50, Кисслинг 80), Тулуза - Спартак (Москва) 2:1 (Сантос 41, 53 - Дзюба 61 пен.) Группа F. Брага - Црвена Звезда 2:0 (Линц 11, Вендер 66), Бавария - Арис 6:0 (Тони 25, 38, 64, 66, Лелль 78, Лам 81) Группа G. Хетафе - Андерлехт 2:1 (Пабло Эрнандес 6, Селестини 50 - Терео 90+1), Хапоэль (Тель-Авив) - Ольборг 1:3 (Фабио Жуниор 45+1, Рисгор 27, Якобсен 50 пен., Эневольдсен 66) Группа H. Паниониос - Бордо 2:3 (Джеббур 6 пен, Макос 20 - Кавенаги 40, 75, Моимбе 87), Галатасарай - Аустрия (Вена) 0:0

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