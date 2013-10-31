Игроки ФК "Арсенал" хотят сыграть с запорожским "Металлургом" несмотря на нехватку денег

Трудовой коллектив ФК ”Арсенал” (Киев) написал открытое письмо почетному президенту ФФУ Григорию Суркису, президенту УПЛ Виталию Данилову и директору ФК ”Арсенал” Виктору Головко, в котором отмечается, что игроки клуба намерены провести в воскресенье, 3 ноября, матч 15-го тура чемпионата УПЛ против запорожского ”Металлурга”.

Текст письма опубликован на портале sport.ua.

В частности в письме отмечается: ”Вчера была распространена информация, что календарный матч 15-го тура между командами «Арсенал» (Киев) – «Металлург» (Запорожье) не состоится. Премьер-лига подтвердила, что от ФК «Арсенал» поступило письмо за подписью директора клуба Головко, в котором отмечено, что причиной невыхода команды на игру является отсутствие финансирования. Мы не можем согласиться с таким решением нашего руководителя, поскольку считаем его преждевременным и принятым без учета интересов трудового коллектива”.

Также сотрудники клуба объявили о своих действиях относительно выхода клуба из кризиса: ”Мы хотим обжаловать приказ директора ФК «Арсенал» № 71-к о ликвидации клуба как принятый с превышением полномочий, в нарушение ст. 19 Закона Украины «О хозяйственных обществах» и ст. 91 Хозяйственного кодекса Украины. Кроме этого, мы выражаем недоверие директору ФК «Арсенал» Головко, требуем от него отозвать упомянутое письмо к Премьер-лиге и сложить свои полномочия. Мы готовы создать коллективный орган самоуправления клубом на период поиска финансирования и выхода из трудного положения. А также, мы сами начинаем поиск спонсоров и меценатов и заявляем о согласии реструктуризации имеющихся долгов по заработной плате. Трудовой коллектив ФК ”Арсенал” сделает все возможное для того, чтобы матч 15-го тура украинской Премьер-лиги с участием ФК ”Арсенал” (Киев) - ”Металлург” (Запорожье) состоялся”.

Как сообщал УНИАН, 29 октября генеральный директор ФК ”Арсенал” Виктор Головко объявил о снятии команды с соревнований и начале процедуры банкротства клуба. 30 октября в адрес УПЛ поступило письмо от ФК ”Арсенал”, в котором сообщалось, что команда не выйдет на игру 15-го тура ПЛ ”Арсенал” - ”Металлург” (Запорожье), которая запланирована в календаре соревнований на 3 ноября.