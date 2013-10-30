«Металлист» обыграл «Карпаты» в матче 1/8 финала Кубка Украины

Как сообщает корреспондент УНИАН, этот матч был центральным на этом этапе соревнований.

Игра во Львове с самого начала проходила с преимуществом гостей и уже в первом тайме они сумели забить два безответных гола. Отличились Алехандро Гомес (22) и Родриго Моледо (43). Во втором тайме харьковчане сумели сохранить добытое преимущество.

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Также завершились еще три матча вечерней программы сегодняшнего дня. Черниговская «Десна» выиграла у запорожского «Металлурга» - 1:1 в основное время и 5:4 в серии пенальти, «Славутич» из Черкасс обыграл «Авангард» из Краматорска – 1:0, а «Тернополь» обыграл полтавскую «Ворсклу» - 1:1 в основное время и 3:1 в серии пенальти.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в четвертьфинал Кубка Украины вышло киевское «Динамо», а накануне – донецкий «Шахтер» и тернопольская «Нива». Матч «Черноморец» - «Днепр» не состоялся из-за того, что днепропетровский клуб не сумел прибыть в Одессу из-за густого тумана в районе одесского аэропорта. Судьбу этого матча в ближайшее время решит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.