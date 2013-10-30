Президент ФФУ хочет спасти «Арсенал» средствами федерации

Как написал на своей странице в Twitter пресс-аташе ФФУ Павел Терновой, "у Анатолия Конькова есть мысли касательно обеспечения жизнедеятельности киевского «Арсенала» средствами Федерации футбола Украины". Более детально он эту инициативу не раскрыл.

По теме: ФК "Арсенал" снялся с чемпионата Украины и начинает процедуру банкротства

Как сообщал УНИАН, 29 октября генеральный директор ФК "Арсенал" Виктор Головко сообщил о том, что клуб снимается с соревнований и начинает процедуру банкротства. Команда уже пропустила два матча в рамках чемпионата Премьер-лиги и Кубка Украины, а таже не намерена участвовать в следующей игре против запорожского "Металлурга".