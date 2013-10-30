Соперник "Днепра" в Лиге Европы получил нового тренера

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба.

60-летний специалист уже в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавит португальский клуб.

В частности, два сезона назад он присоединился к клубу в ситуации, идентичной текущей в турнирной таблице (команда идет на последнем месте) и сумел преодолеть с командой кризис, выведя ее в середину турнирной таблицы чемпионата.

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Официальная церемония представления нового наставника состоится в 14.30 по местному времени в пресс-центре клубного стадиона.

Как сообщал УНИАН, накануне из португальской команды был уволен тренер Коштинью, который провалил старт сезона. Команда в восьми играх чемпионата Португалии набрала лишь 4 очка (последнее место в турнирной таблице), разгромно проиграла в отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА российскому "Зениту" (Санкт-Петербург), а в Лиге Европы УЕФА в трех матчах группового турнира набрала лишь одно очко и также замыкает турнирную таблицу. С "Днепром" команда уже сыграла дома, проиграв украинскому клубу со счетом 0:2. Ответный матч в Днепропетровске состоится 7 ноября.