СМИ: Бекхэм создаст собственный футбольный клуб в Майами

Команда будет базироваться в Майами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Минимальные затраты на создание нового клуба составят 25 миллионов долларов, передает Lenta.ru.

Исполнительный вице-президент MLS Дэн Куртманш (Dan Courtemanche) подтвердил факт переговоров с Бекхэмом, однако отказался говорить, на какой стадии находится создание новой команды.

В настоящее время 38-летний англичанин занимается поисками инвесторов. По информации Reuters, свою помощь Бекхэму пообещали британский бизнесмен, создатель шоу Pop Idol Саймон Фуллер, а также американский миллиардер боливийского происхождения Марсело Клар (Marcelo Claure). В Боливии Клар владеет футбольным клубом «Боливар».

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Reuters отмечает, что популярность футбола в Майами растет за счет увеличения в городе числа эмигрантов из Южной Америки.

В Майами с 1997 по 2001 годы уже существовал клуб MLS «Майами Фьюжн». Однако из-за низкой посещаемости команда лишилась финансирования и прекратила существование.

Сам Бекхэм выступал в MLS с 2007 по 2012 годы за клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», с которым дважды выигрывал чемпионат. Также он играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и парижский ПСЖ. Об уходе из футбола англичанин объявил в мае 2013 года.