Из-за плотного тумана футболисты "Днепра" не смогли попасть в Одессу
21:28, 29 октября 2013Спорт
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Команда Хуанде Рамоса была вынуждена вернуться в Днепропетровск.
Туман не пустил днепровцев в Одессу / Сайт ФК ”Днепр”
Днепряне не смогли добраться до Одессы на матч Кубка Украины и будут вынуждены лететь в день матча, пишет "Сегодня".
Из-за плотного тумана, опустившегося на Одессу, самолет с делегацией "Днепра" на борту не был принят аэропортом Южной Пальмиры.
Команда Хуанде Рамоса была вынуждена вернуться в Днепропетровск, сообщает официальный сайт "Днепра".
Днепряне вновь отправятся в Одессу в среду, в 11:00. В этот же день в 19:45 должен начаться матч 1/8 финала Кубка Украины "Черноморец" - "Днепр".
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