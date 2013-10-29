Из-за плотного тумана футболисты "Днепра" не смогли попасть в Одессу

Днепряне не смогли добраться до Одессы на матч Кубка Украины и будут вынуждены лететь в день матча, пишет "Сегодня".

Из-за плотного тумана, опустившегося на Одессу, самолет с делегацией "Днепра" на борту не был принят аэропортом Южной Пальмиры.

Команда Хуанде Рамоса была вынуждена вернуться в Днепропетровск, сообщает официальный сайт "Днепра".

Днепряне вновь отправятся в Одессу в среду, в 11:00. В этот же день в 19:45 должен начаться матч 1/8 финала Кубка Украины "Черноморец" - "Днепр".

Напоминаем, ГАИ предупреждает водителей о сильных туманах по всей Украине.