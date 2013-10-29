Соперник "Днепра" в Лиге Европы остался без тренера

Как сообщает официальный сайт УЕФА, решение было принято тренером после того, как команда потерпела шестое поражение в восьми последних матчах.

Объясняя свой уход, Коштинья отметил: "Не вижу вариантов для продолжения работы. Я уже беседовал с президентом, но, к сожалению, ситуация не становится лучше. Мы все провалились".

Набрав всего четыре очка, "Пасуш" обосновался на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. В последнем матче команда проиграла "Гимараэшу" со счетом 1:3.

В Лиге Европы УЕФА рулевым "Пасуша" был заявлен Сержиу Гаминью, однако на деле функции главного тренера выполнял Коштинья, сменивший летом Паулу Фонсеку. Известный ранее как игрок Коштинью (победитель Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004 в составе "Порту" также поиграл во Франции, Испании, России и Италии) впоследствии был спортивным директором "Спортинга" и "Серветта", а самостоятельную тренерскую карьеру начал в "Бейра-Мар".

В минувшем сезоне "Пасуш" сенсационно завоевал бронзовые медали чемпионата Португалии, однако в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА был разгромлен российским "Зенитом" (Санкт-Петербург) и был вынужден продолжить сезон в турнире рангом ниже - Лиге Европы. После трех туров группового этапа ЛЕ португальский клуб занимает последнее место в квартете Е.

В следующем матче "Пасуш" на выезде сыграет с "Днепром", которому неделю назад уступил на своем поле - 0:2.