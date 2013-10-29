ФИФА обнародовала имена кандидатов на Золотой мяч
Сегодня, 29 октября, Международная федерация футбольных ассоциаций опубликовала шортлист кандидатов на Золотой мяч и звание лучшего тренера
Как сообщает официальный сайт ФИФА, в этом году на одну из самых престижных футбольных наград претендуют 23 футболиста, в том числе и обладатель последних четырех Золотых мячей Лионель Месси.
Рекордсменом среди клубов в этом году стала Бавария, шесть игроков которой попали в список избранных, среди стран лидирует Германия, гражданство которой имеют пять из названных ФИФА футболистов.
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Шортлист претендентов на награду:
1 . Эден Азар ( Бельгия, Челси )
2 . Гарет Бэйл (Уэльс, Реал )
3 . Златан Ибрагимович ( Швеция, ПСЖ)
4 . Андрес Иньеста ( Испания, Барселона)
5 . Эдинсон Кавани ( Уругвай, ПСЖ)
6 . Филипп Лам ( Германия, Бавария )
7 . Роберт Левандовски ( Польша, Боруссия Д )
8 . Лионель Месси ( Аргентина, Барселона)
9 . Томас Мюллер ( Германия, Бавария )
10 . Неймар ( Бразилия, Барселона)
11 . Мануэль Нойер ( Германия, Бавария )
12 . Месут Озил ( Германия, Арсенал )
13. Робин ван Перси ( Нидерланды, Манчестер Юнайтед )
14 . Андреа Пирло ( Италия, Ювентус )
15 . Франк Рибери ( Франция, Бавария )
16 . Арьен Роббен ( Нидерланды, Бавария )
17. Криштиану Роналду ( Португалия, Реал )
18. Луис Суарес (Уругвай, Ливерпуль )
19. Тиаго Силва (Бразилия, ПСЖ)
20. Яя Туре ( Кот-д'Ивуар, Манчестер Сити )
21. Радамаль Фалькао (Колумбия, Монако )
22. Хави ( Испания, Барселона)
23. Бастиан Швайнштайгер (Германия, Бавария).