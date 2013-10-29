ФИФА обнародовала имена кандидатов на Золотой мяч

Как сообщает официальный сайт ФИФА, в этом году на одну из самых престижных футбольных наград претендуют 23 футболиста, в том числе и обладатель последних четырех Золотых мячей Лионель Месси.

Рекордсменом среди клубов в этом году стала Бавария, шесть игроков которой попали в список избранных, среди стран лидирует Германия, гражданство которой имеют пять из названных ФИФА футболистов.

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Шортлист претендентов на награду:

1 . Эден Азар ( Бельгия, Челси )

2 . Гарет Бэйл (Уэльс, Реал )

3 . Златан Ибрагимович ( Швеция, ПСЖ)

4 . Андрес Иньеста ( Испания, Барселона)

5 . Эдинсон Кавани ( Уругвай, ПСЖ)

6 . Филипп Лам ( Германия, Бавария )

7 . Роберт Левандовски ( Польша, Боруссия Д )

8 . Лионель Месси ( Аргентина, Барселона)

9 . Томас Мюллер ( Германия, Бавария )

10 . Неймар ( Бразилия, Барселона)

11 . Мануэль Нойер ( Германия, Бавария )

12 . Месут Озил ( Германия, Арсенал )

13. Робин ван Перси ( Нидерланды, Манчестер Юнайтед )

14 . Андреа Пирло ( Италия, Ювентус )

15 . Франк Рибери ( Франция, Бавария )

16 . Арьен Роббен ( Нидерланды, Бавария )

17. Криштиану Роналду ( Португалия, Реал )

18. Луис Суарес (Уругвай, Ливерпуль )

19. Тиаго Силва (Бразилия, ПСЖ)

20. Яя Туре ( Кот-д'Ивуар, Манчестер Сити )

21. Радамаль Фалькао (Колумбия, Монако )

22. Хави ( Испания, Барселона)

23. Бастиан Швайнштайгер (Германия, Бавария).