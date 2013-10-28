Двое украинцев стали лучшими легкоатлетами Европы в сентябре

Об этом УНИАН сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Мельниченко в сентябре победила в итоговом турнире многоборцев Decastar в Таленсе и завершила сезон на высшей строке в зачете IAAF Combined Events Challenge.

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В тройку лучших среди женщин также вошли француженка Синди Билло (100 м с барьерами) и украинка Людмила Коваленко. Коваленко пробежала полумарафон в Филадельфии со вторым результатом в европейском топ-листе в этом сезоне.

Бондаренко завершил сезон победами по прыжкам в высоту в турнирах в Роверето и Бердичеве. Они позволили ему обойти в голосовании французов Рено Лавиллени (прыжки с шестом) и Тедди Тамго (тройной прыжок). Украинец в четвертый раз за год стал лучшим атлетом месяца в Европе.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Бондаренко получил награду как лучший легкоатлет континента по итогам 2013 года.