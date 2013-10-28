Украинский теннисист Недовесов попал в сотню лучших теннисистов мира

Украинский теннисист Александр Недовесов вошел в первую сотню лучших игроков мира в официальной рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Об этом сообщает официальный сайт АТР-tour.

Недовесов, который на прошлой неделе выиграл турнир в Казани (Россия), занимает 99-е место в рейтинге.

В свою очередь, лучший теннисист Украины Александр Долгополов опустился с 38-го места на 59-е.

Кроме того, в пятерку лучших игроков страны также входят Сергей Стаховский, который на этой неделе занимает 103-ю строчку, Илья Марченко - 152-ю, Денис Молчанов - 239-ю.

Лучшими среди украинских теннисистов в парном разряде являются Недовесов (124) и Стаховский (126).

Как известно, пятерку лучших игроков мира составляют Рафаэль Надаль (Испания), Новак Джокович (Сербия), Давид Феррер (Испания), Энди Маррей (Великобритания), Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Рейтинг АТР обновляется еженедельно, по понедельникам. Исключение составляют те дни, когда проходят турниры серии "Большого шлема", продолжающиеся две недели - четыре раза в году.