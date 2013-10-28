Платини предлагает ФИФА увеличить число участников чемпионата мира до 40 команд
Платини считает, что увеличение числа участников ЧМ позволит охватить более широкую аудиторию
Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявляет, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) должна рассмотреть вопрос о расширении финальной части чемпионата мира с 32 до 40 сборных.
Об этом он сказал в интервью британской The Times.
Платини считает, что увеличение числа участников ЧМ позволит охватить более широкую аудиторию.
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"Я поддерживаю позицию Блаттера (президента ФИФА - УНИАН) в вопросе увеличения квот на чемпионате мира для африканских и азиатских сборных, - заявил Платини. - Но не думаю, что это стоит делать за счет сокращения количества участников от Европы. Состав турнира можно расширить с 32 до 40 команд. В этом случае мы сможем добавить две сборные из Африки, две – из Азии, две – из Америки, одну – из Океании и одну – из Европы. Футбол меняется, и теперь у нас есть 209 ассоциаций. Продолжительность турнира увеличится всего лишь на три дня".
Напомним, что в ЧМ-2014, который состоится летом следующего года в Бразилии, будут участвовать 32 команды, поделенные на 8 групп по 4 в каждой. По две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф - 1/8 финала.