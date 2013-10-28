Платини предлагает ФИФА увеличить число участников чемпионата мира до 40 команд

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини заявляет, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) должна рассмотреть вопрос о расширении финальной части чемпионата мира с 32 до 40 сборных.

Об этом он сказал в интервью британской The Times.

Платини считает, что увеличение числа участников ЧМ позволит охватить более широкую аудиторию.

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"Я поддерживаю позицию Блаттера (президента ФИФА - УНИАН) в вопросе увеличения квот на чемпионате мира для африканских и азиатских сборных, - заявил Платини. - Но не думаю, что это стоит делать за счет сокращения количества участников от Европы. Состав турнира можно расширить с 32 до 40 команд. В этом случае мы сможем добавить две сборные из Африки, две – из Азии, две – из Америки, одну – из Океании и одну – из Европы. Футбол меняется, и теперь у нас есть 209 ассоциаций. Продолжительность турнира увеличится всего лишь на три дня".

Напомним, что в ЧМ-2014, который состоится летом следующего года в Бразилии, будут участвовать 32 команды, поделенные на 8 групп по 4 в каждой. По две лучшие команды из каждой группы попадут в плей-офф - 1/8 финала.