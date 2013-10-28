Сборная Украины заняла шестое место на Всемирных играх по единоборствам

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

Команда, в составе которой был 51 спортсмен, была представлена в 11 видах спорта (2 – олимпийских, 9 – неолимпийских).

Всего украинцы завоевали 4 золотые, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей. По количеству завоеванных наград наши спортсмены – на втором месте.

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Чемпионами на этих соревнованиях стали Иван Васильчук (самбо), Игорь Любченко (тайский бокс Муэй-тай), Виталий Никифоров (тайский бокс Муэй-тай) и Сергей Гузев (панкратион).

В командном зачете первое место по количеству золотых наград заняла команда России (47), второе – Франции (12), третье – Японии (11).

ІІ Всемирные игры по единоборствам проходили с 18 по 26 октября в Санкт-Петербурге.