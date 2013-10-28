BBC: Манчестер Юнайтед извинился за свастику (фото)

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед извинился за то, что разослал болельщикам письмо с похожим на свастику логотипом вместе с выражением "Новый порядок", сообщает BBC Украина.

Сходство логотипа, образованного из первых букв фразы "футбольный клуб Манчестер Юнайтед" - MUFC, и нацистского символа было обнаружено после рассылки сообщения по электронной почте.

Представители клуба заверили, что инцидент произошел "совершенно случайно".

В Манчестер Юнайтед заявили, что выражение Новый порядок, использовавшееся Гитлером для обозначения нового порядка в Европе, касался молодого поколения игроков команды.

Болельщикам разослали сообщение следующего содержания:

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"На этой неделе клуб разослал электронное письмо, в котором графическое изображение MUFC было размещено около фразы о молодом поколении игроков клуба, обозначенном словам Новый порядок".

"несмотря на то, что заголовок должен был донести до читателя совершенно иной смысл, возникли замечания, что аббревиатура имеет сходство со свастикой, а вместе с коннотациями фразы "новый порядок" это привело к совершенно непреднамеренной обиде", - говорится в сообщении.

"За это Манчестер Юнайтед безоговорочно извиняется", - резюмировали в клубе.

Руководитель пресс-службы клуба Дэвид Стернберг вынужден был ответить на множество жалоб в сети Twitter.

"Этот дизайнерский ход был совершенно неуместным, и мы безоговорочно извиняемся и принимаем все необходимые внутренние меры относительно этой ситуации", - написал Стернберг.