Лидеры чемпионата НХЛ выиграли очередные матчи

Сегодня ночью по киевскому времени в Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей, в двух из которых приняли участие команды-лидеры турнирной таблицы регулярного чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке принимал «Оттаву Сенаторз» и уверенно обыграл соперника – 5:2. Одним из авторов голов в этом матче стал лучший бомбардир «акул» Томаш Хертл, открывший счет в игре. Он забросил свою 8-ю шайбу в нынешнем сезоне.

В свою очередь, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Виннипег Джетс» - 3:2. У лучшего бомбардира «Колорадо» Мэтта Дюшена после этого матча на счету 9 голов.

Читайте также: НХЛ объявила, что отпустит хоккеистов на Олимпиаду

На данный момент в турнирной таблице чемпионата у «Сан-Хосе» 21 очко, а у «Колорадо» - 20.

Также стало известно, что департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков заслушает центрфорварда "Финикс Санс" Мартина Ганзала, разбирая эпизод, когда тот применил силовой прием против защитника "Эдмонтон Ойлерз" Джеффа Петри во время матча в Финиксе 26 октября. В середине в первом периоде Ганзал толкнул на борт Петри в зоне "Ойлерз" уже после того, как Петри расстался с шайбой. Ганзал получил 2 минуты за неправильную атаку игрока. Петри понадобилось какое-то время для восстановления, но он сумел вернуться на лед. Инцидент разбирается на предмет вынесения дополнительного наказания за неправильную атаку игрока. Однако департамент по вопросам безопасности игроков оставляет за собой право вносить изменения в трактовку нарушения по итогам рассмотрения эпизода. Слушания состоятся поздно вечером 28 октября.