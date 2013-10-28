Ротань о матче "Днепр" - "Ворскла": Невезение является частью футбола

В эфире телеканала «2+2» Ротань сказал: «Бывают такие матчи, когда получается такое. Естественно, не повезло, если пропустили на 5-й компенсированной минуте. Очень обидно, но невезение - это часть футбола. Кому-то везет, а кому-то нет. Сегодня не повезло нам, но я надеюсь, что где-то повезет и нам. Ничего страшного, нужно смотреть дальше и не расстраиваться».

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Также Ротань отметил: «Я не скрываю, что в конце встречи мы играли на удержание счета, но не получилось. Повторюсь - было невезение. Конечно, неприятно выигрывать 2:0 и не одержать победу. Надо было увеличивать счет. Конечно, нам было тяжело после двух 5-часовых перелетов в Португалию и обратно на матч Лиги Европы с «Пасуш». Все это даром не проходит. Но я думаю, не стоит пенять на это. Всем командам тяжело».

Как сообщал УНИАН, матч 14-го тура УПЛ «Днепр» - «Ворскла» завершился вничью – 2:2.