Тренер "Днепра": Забили сами себе два гола

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Хуанде Рамос после игры 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы» отметил, что его игроки забили сами себе два гола.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Днепр».

В частности, Рамос отметил: «Исходя из результата, приходится констатировать, что мы лишились двух важных очков, потеряли их. По игре в целом, считаю, нам удался первый тайм. Мы забили быстрый гол, затем второй и вели комфортно 2:0. Что же случилось во втором тайме? Иногда бывает сложно объяснить подобные вещи в футболе. Забили сами себе два гола и остались с результатом, который на табло».

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Отвечая на вопрос о том, что через 10 дней в Днепропетровске будут отмечать 30-летие победы команды в чемпионате СССР, а сейчас «Днепр» практически упустил шансы на чемпионство в текущем сезоне Премьер-лиги, тренер отметил: «Сыгран предпоследний тур первого круга чемпионата, и впереди еще много игр. Еще много очков будет разыграно, и, думаю, слишком рано еще говорить об этом».

Говоря же о мистически совпадениях, вроде очередного автогола Мазуха, Рамос заявил: «Нет, о таких вещах я не думаю. Скорее, буду думать о том, что у Кобахидзе был момент при счете 2:1 — и после «оборотки» мы получили гол. Был момент у Джулиано сделать счет 3:0, но не получилось, не забил. И такое несчастье, когда забиваешь в свои ворота... Вот об этом я думаю прежде всего».

Как сообщал УНИАН, в матче 14-го тура УПЛ днепропетровский «Днепр» на своем поле сыграл вничью с полтавской «Ворсклой» - 2:2.