Блохин посетовал, что пришлось играть на третий день после матча еврокубка
Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин после матча «Динамо» - «Ильичевец» посетовал, что его команде пришлось играть на третий день после еврокубкового матча с швейцарским «Туном»
Об этом он заявил в эфире телеканала 2+2.
В частности, Блохин отметил: «Мы встретили сопротивление хорошо организованной команды, особенно подготовленной в физическом плане, которая готовилась к матчу с нами неделю, мы же играли на третий день после «Туна». Соперник построил игру на контратаках. Нам было нелегко, но терпели, боролись и сумели выиграть даже вдесятером. «Динамо» выглядело в физическом плане хорошо, ведь удалось победить в меньшинстве. По поводу удаления Ярмоленко, я после матча на вопрос Николая Павлова (главного тренера «Ильичевца») ответил, что этот эпизод не видел».
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Как сообщал УНИАН, матч 14-го тура УПЛ «Динамо» - «Ильичевец» завершился со счетом 1:0 в пользу киевской команды.