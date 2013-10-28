Блохин посетовал, что пришлось играть на третий день после матча еврокубка

Об этом он заявил в эфире телеканала 2+2.

В частности, Блохин отметил: «Мы встретили сопротивление хорошо организованной команды, особенно подготовленной в физическом плане, которая готовилась к матчу с нами неделю, мы же играли на третий день после «Туна». Соперник построил игру на контратаках. Нам было нелегко, но терпели, боролись и сумели выиграть даже вдесятером. «Динамо» выглядело в физическом плане хорошо, ведь удалось победить в меньшинстве. По поводу удаления Ярмоленко, я после матча на вопрос Николая Павлова (главного тренера «Ильичевца») ответил, что этот эпизод не видел».

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Как сообщал УНИАН, матч 14-го тура УПЛ «Динамо» - «Ильичевец» завершился со счетом 1:0 в пользу киевской команды.