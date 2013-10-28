Пенальти был чистый - вратарь «Ильичевца»

Вратарь мариупольского «Ильичевца» Рустам Худжамов после матча его команды с киевским «Динамо» в рамках 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, отметил, что пенальти был назначен в ворота его команды абсолютно справедливо.

Об этом сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Киев).

В частности, Худжамов отметил: «Пенальти был чистый, там даже разговаривать не о чем. Судья отсудил практически все по делу. К сожалению, я не видел момент, что там случилось с Ярмоленко, что он сделал. Этот момент не берусь судить. А по поводу «точки», не хочу, чтобы судью обвиняли, наоборот, он отсудил хорошо».

По теме: «Динамо» выиграло у «Ильичевца»

Также вратарь добавил: «Глупо ехать на игру, думая лишь о том, чтобы нам «торбу не набили». На матчи с «Динамо» не то чтобы особый настрой... Но играть в Киеве, на таком стадионе… Приезжать сюда, выходить и не стараться играть на максимуме – это, наверное, преступление перед футболом».

На вопрос о том, чувствует ли игрок что-то особое, выходя на поле против родной команды Худжамов отметил: «Наверное, в прошлом это все. Перемололось уже. Конечно, обидно за «Динамо», что команда попала в такую ситуацию, так как я с семи до 22-х лет был в этом клубе. Для меня «Динамо» - не пустой звук. Как бы там моя карьера не сложилась после «Динамо», я надеюсь, что все поменяется в лучшую сторону для них. Команда пока играет не так, как от нее ожидают болельщики».

Как сообщал УНИАН, в матче 14-го тура УПЛ «Динамо» - «Ильичевец» победу одержали хозяева поля со счетом 1:0.