Украинец выиграл малую бронзовую медаль ЧМ по тяжелой атлетике

В первом виде соревнований – рывке – Удачин получил «нулевую» оценку, не реализовав ни одной попытки. Таким образом, он лишился возможности бороться за победу в общем зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

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Тем не менее, спортсмен решил соревноваться во втором виде программы – толчке, изначально имея возможность бороться только за малую награду. И первая же попытка стала удачной – Удачин поднял штангу весом 232 кг. Но, во втором и третьем подходах (241 кг и 242 кг) украинцы справиться со штангой не удалось. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы показать итоговый третий результат.

Победителем соревнований, по сумме двух видом, стал россиянин Руслан Албегов.

Соревнования среди супертяжеловесов стали заключительным видом программы на турнире. До этого на счету сборной Украины не было ни одной награды.

В общекомандном зачете, где учитываются только «большие» награды, завоеванные в сумме двоеборья, первенствовала сборная России – 6 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовые медали. На втором месте команда Китая (6-2-2), на третьем – КНДР (1-5-0).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике проходил с 20 по 27 октября во Вроцлаве (Польша).