"Днепр" сыграл вничью с "Ворсклой" в последнем матче тура УПЛ

В Днепропетровске завершился последний матч в рамках 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" сыграл вничью с полтавской "Ворсклой" - 2:2.

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этой игры "Днепр" остался на третьем месте в турнирной таблице.

Игра изначально проходила с преимуществом хозяев поля. В первом тайме они забили два гола. На 16-й минуте отличился Евгений Коноплянка, а на 39-й - Дуглас Баселар. В начале второго тайма, на 54-й минуте, Денис Дедечко сократил разрыв в счете - 1:2, а на 5-й добавленной арбитром к основному времени игры минуте игрок "Днепра" Ондржей Мазух поразил ударом головой собственные ворота - 2:2.

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Таким образом, днепропетровский клуб набрал 30 очков и закрепился на третьем месте в таблице. Лидирует харьковский "Металлист" - 33, на втором месте донецкий "Шахтер" - 32. Также в пятерку лидеров входят одесский "Черноморец" (28) и киевское "Динамо" - 27.

15-й тур УПЛ состоится 1-3 ноября.