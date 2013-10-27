"Черноморец" обыграл "Говерлу"

Одесский "Черноморец" обыграл ужгородскую "Говерлу" в матче 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был предпоследний матч в программе игрового дня.

Матч в Одессе начался с атак закарпатского клуба. Гости открыли счет уже на 8-й минуте игры когда гол забил Мариуш Никулае. Тем не менее, одесситы еще до перерыва сумели не только выровнять положение в игре, но и выйти вперед. Отличились Френк Джа Джедже (32) и Алексей Антонов (38). Во втором тайме забитых голов не было.

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Таким образом, одесситы набрали 28 очков и вернулись на четвертое место в турнирной таблице, опередив на 1 очко киевское "Динамо".

Как сообщал УНИАН, 14-й тур Премьер-лиги завершится поздно вечером, матчем "Днепр" (Днепропетровск) - "Ворскла" (Полтава).