«Динамо» выиграло у «Ильичевца»

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве «Динамо» выиграло благодаря голу на последних минутах игру, когда команда находилась в меньшинстве.

Матч в Киеве проходил в приблизительной равной борьбе и с моментами у обеих ворот. Мариупольская команда, несмотря на то, что вышла на матч в роли явного аутсайдера, имела несколько выгоднейших моментов для взятия ворот соперника. Особенно заметным было преимущество гостей в середине первого тайма.

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В концовке матча уже киевляне имели преимущество. А за 20 минут до финального свистка арбитра грубо нарушил правила Андрей Ярмоленко, умышленно прыгнувший сверху на игрока команды-соперника Романа Емельянова. Бутсы с шипами нанесли серьезную травму Емельянову, а Ярмоленко был удален арбитром с поля – красная карточка.

Тем не менее, оставшись в меньшинстве, киевляне продолжили атаковать и на 82-й минуте добились своего. Олег Гусев вышел один на один с вратарем соперников Рустамом Худжамовым, пробросил мяч вперед и пытался перепрыгнуть через вратаря, но тот сбил игрока «Динамо» - пенальти и желтая карточка вратарю. 11-метровый реализовал сам пострадавший Гусев, 1:0.

В еще одном матче сегодняшнего дня, который завершился к этому моменту, «Севастополь» обыграл луцкую «Волынь» - 2:1.

Таким образом, «Динамо» набрало 27 очков в турнирной таблице и вышло на 4-е место, опередив одесский «Черноморец». Впрочем, у одесситов есть игра в запасе.

14-й тур УПЛ завершится поздно вечером 27 октября матчами «Черноморец» - «Говерла» (Ужгород) и «Днепр» (Днепропетровск) – «Ворскла» (Полтава).