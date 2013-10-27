Пилот "Ред Булл" Феттель стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1"

В гонке на индийском автодроме, расположенном в 40 км от Дели, Феттель выиграл с большим преимуществом, обогнав на 30 секунд Нико Росберга и на 40 секунд – Романа Гросжана.

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Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Победа на индийской гонке позволила Феттелю набрать 322 балла и стать недосягаемым для своих соперников. У идущего вторым в общем зачете Фернандо Алонсо – 207 баллов, а занимающего третье место Кими Райкконена – 183.

Также недосягаемым стал «Ред Булл Рейсинг-Рено» в Кубке конструкторов - 470 баллов. Идущая на втором месте команда «Мерседес» набрала 313 баллов, а у «Феррари» - 309.

Следующий этап «Формулы-1» состоится ровно через неделю, 3 ноября, в Абу-Даби (ОАЭ).