Украинские регбисты проиграли Германии

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе регбийного клуба «Кредо-1963».

В первом тайме немецкая сборная набрала 15 очков, благодаря попыткам Фила Щесны и играющего тренера Питера Джордана, а также штрафному и реализации Рэйнора Паркинсона. На это Украина ответила двумя штрафными Максима Тюрикова - 6:15.

После перерыва Вячеслав Пономаренко заносом сократил отрыв до минимума, 11:15. Однако Паркинсон дважды точно пробил по воротам со штрафных и увеличил преимущество гостей до десяти очков 11:21. Немного погодя Максим Тюриков и Сергей Церковный организовали контратаку, которая завершилась попыткой капитана «жёлто-синих» - 16:21. Однако в конце игры Германия прижала хозяев, и это вылилось в занос крайнего четвертного Марка Шиндеры, 16:26. Точку в матче реализацией поставил Рэйнор Паркинсон - 16:28.

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Таким образом, после 6 игры у сборной Украины 2 победы при 4 поражениях и предпоследнее 5-е место в таблице группы из 6 команд. Лидирует в турнире сборная Германии.

Следующий матч украинцы проведут 2 ноября против сборной Швеции.