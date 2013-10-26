Украинские регбисты проиграли Германии
В матче 6-го тура Кубка Европейских Наций в дивизионе «1В» сборная Украины на своем поле в Харьковской обл. уступила команде Германии – 16:28
Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе регбийного клуба «Кредо-1963».
В первом тайме немецкая сборная набрала 15 очков, благодаря попыткам Фила Щесны и играющего тренера Питера Джордана, а также штрафному и реализации Рэйнора Паркинсона. На это Украина ответила двумя штрафными Максима Тюрикова - 6:15.
После перерыва Вячеслав Пономаренко заносом сократил отрыв до минимума, 11:15. Однако Паркинсон дважды точно пробил по воротам со штрафных и увеличил преимущество гостей до десяти очков 11:21. Немного погодя Максим Тюриков и Сергей Церковный организовали контратаку, которая завершилась попыткой капитана «жёлто-синих» - 16:21. Однако в конце игры Германия прижала хозяев, и это вылилось в занос крайнего четвертного Марка Шиндеры, 16:26. Точку в матче реализацией поставил Рэйнор Паркинсон - 16:28.
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Таким образом, после 6 игры у сборной Украины 2 победы при 4 поражениях и предпоследнее 5-е место в таблице группы из 6 команд. Лидирует в турнире сборная Германии.
Следующий матч украинцы проведут 2 ноября против сборной Швеции.