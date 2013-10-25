«Будівельник» проиграл матч второго тура Евролиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч второго тура первого группового этапа соревнований.

Как и в игре первого тура, состоявшейся неделю назад против турецкого «Фенербахче», киевляне лишь в первых трех четвертях сумели на равных бороться с более титулованным и опытным соперником.

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Первую четверть киевляне выиграли с минимальным преимуществом «+1» - 18:17, вторую проиграли с разницей в 6 очков – 19:25, а третью свели вничью -17:17.

В четвертом периоде московский клуб быстро создал себе задел «+13», но затем расслабился и позволил «строителям» проиграть с достойным счетом.

Лучшим игроком в составе киевлян в этом матче американский легионер Майка Доунс, набравший 23 очка.

Таким образом, команда проиграла второй матч из двух в рамках турнира.

Как сообщал УНИАН, действующий чемпион Украины в нынешнем сезоне дебютирует в самом престижном баскетбольном турнире Европы. Всего команда в рамках первого группового этапа Евролиги проведет 10 игр.