"Арсенал" не явился на матч с "Таврией"

Старший тренер "Таврии" Яннис Христопулос рад трем очкам, но ему не понравился путь, которым они достались его клубу.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Таврия".

"К этой игре мы готовились так же, как и к другим играм чемпионата. Этот матч должен был стать для нас очередным финалом", - сказал Христопулос.

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"Мы рады, что на данный момент заработали три очка, но не рады способу, которым это свершилось, хотели заработать три балла в честной борьбе на поле. Мы желаем всего хорошего "Арсеналу". Это не очень приятная вещь, которая иногда случается в мире футбола – неявка соперника. Мы все надеемся, что в ближайшее время команда из Киева найдет выход из сложившейся ситуации" - подытожил он.

Напомним, причиной неявки футболистов стали проблемы с финансированием, которые начались еще в конце 2012-го года, когда клуб перестал финансировать его бывший владелец Вадим Рабинович. В феврале 2013-го года футбольный клуб выкупил народный депутат Украины Александр Онищенко. 2 октября он вышел из проекта, пояснив свои действия тем, что бывший владелец ФК Рабинович не передал ему полный пакет документов для владения клубом.