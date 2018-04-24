Украина в еврокубках: от провала «Шахтера» к долгожданному триумфу «Динамо»

Третий и четвертый туры группового этапа еврокубковых соревнований априори считаются ключевыми в календаре. На этом этапе команды играют спаренные матчи друг с другом и, в подавляющем большинстве случаев, именно после четвертого тура ситуация в таблице проясняется.

Фактически, это мы видим на примере таблиц с участием украинских клубов в нынешних Лиге чемпионов и Лиге Европы. Уже через две недели половина наших представителей в еврокубках смогут обеспечить себе место в весенней части турнира – плей-офф, а остальные – забыть о еврокубковых амбициях до следующего года. К сожалению, незавидная участь может постигнуть и чемпиона Украины, единственного представителя страны в Лиге чемпионов – донецкий «Шахтер». Максимум, на что сегодня реально могут рассчитывать горняки, так это на третье место и продолжение борьбы весной в Лиге Европы.

«Шахтер», который не похож на себя

В среду донецкий «Шахтер» провел свой самый худший матч в этом сезоне. Поражение в Леверкузене местному «Байеру» со счетом 0:4 стало в прямом смысле слова разгромным – и по счету, и по игре. Немецкий клуб полностью переиграл подопечных Мирчи Луческу за счет контроля мяча, сумел навязать сопернику свой медленный темп игры, лишил дончан возможности маневрировать и проводить быстрые атаки с использованием всей ширины поля – от фланга до фланга.

Самое любопытное, что преимущество немцев было очевидно для всех, кроме... тренера горняков. Мистер, в привычной для себя экспрессивной манере, после матча обвинил во всех смертных грехах французского арбитра, который «сломал игру». Вторил тренеру и капитан команды Дарио Срна. Между тем, горнякам стоило бы разобраться в себе, внутри коллектива, понять, что в команде не так и что с этим делать.

Луческу выставил в этой игре тот же стартовый состав, что и на предыдущие матчи Лиги чемпионов – против английского «Манчестер Юнайтед» и испанского «Реал Сосьедад». В принципе, шаг логичный, учитывая то, что команда уверенно обыграла испанцев и сыграла достойную ничью с англичанами. Настораживает же то, что в клубе до сих пор не освоились новички. Те, кто пришел на место ушедших в летнее межсезонье лидеров. Пока место в стартовом составе забронировал себе только Фернандо. Остальные же, используя футбольный жаргон, греют лавку.

Что же касается самой игры, то она оставила очень много вопросов, ответы на которые Луческу не дает. Команда вышла на поле пассивная, безынициативная, совершенно не готовая к игре. Да, возможно, пенальти в столкновении с участием Срны и не было – был контакт, силовая борьба, игра в рамках дозволенного. Но, вообще, какие претензии могут быть к судье при счете 0:4?...

Безусловно, «Байер» - хорош. В среду на своей арене в Леверкузене он предстал сильным сплоченным коллективом, готовым играть на самом высоком уровне. Что в принципе ни для кого не было секретом и до игры. Ведь команда выдерживают конкуренцию с «Баварией» и «Боруссией» во внутреннем чемпионате Бундеслиги. Между прочим, двумя сильнейшими командами Европы по итогам прошлого сезона - победителем и финалистом Лиги чемпионов. И нельзя сказать, что немецкий клуб сыграл на слабостях «Шахтера». «Байер» изначально готов был играть на максимуме.

Через две недели состоится ответный матч в Донецке. И это будет первый матч в нынешней Лиге чемпионов, где «Шахтер» будет обязан играть на победу. Если в первых трех турах у команды было право на ошибку, то теперь его нет. Ничья в предстоящем матче практически обнулит шансы команды на выход из группы. Тем более, если «Шахтер» проиграет – о плей-офф можно будет забыть в принципе. Пока, на данный момент, не видно, за счет чего «Шахтер» сможет за две недели резко прибавить. Правда, тренерское мастерство Луческу уже не раз выручало донецкий коллектив в критических ситуациях. Но, с другой стороны, с какой стати «Байер» должен резко сдавать? В прошедшей игре леверкузенский клуб показал, что находится в отличной форме и игровом тонусе.

А вот «Шахтер» немного не тот. Главное отличие нынешней донецкой команды от той, что выходила на поле в Лиге чемпионов прошлого сезона – излишняя осторожность. Раньше горняки выходили играть с позиции силы, сейчас – более рационально, прагматично, в совсем несвойственной для себя манере. В нынешнем сезоне игроки команды очень сильно сконцентрированы на результате, но вот получают его далеко не всегда.

«Динамо» прорвало

А вот кто в этом туре показал результат, так это киевское «Динамо». 3:0 – счет, безусловно, приятный. Хотя, учитывая то, что в соперниках был более чем скромный швейцарский «Тун», результат дежурный – и не более того. А к игре команды по-прежнему есть много вопросов.

До первого гола, забитого Андреем Ярмоленко на 35-й минуте, динамовцы выглядели скованно и заметно нервничали. Как отметил после игры президент «Динамо» Игорь Суркис, «складывалось такое впечатление, что у игроков пудовые гири на ногах висят». Хотя превосходство киевлян в классе было огромно и видно невооруженным глазом. Команда разогналась уже после перерыва, начала играть агрессивно и раскованно, в атакующий футбол. Но случилось это только тогда, когда сам «Тун» уже немного раскрылся. Швейцарцы попытались пойти вперед и хоть какой-нибудь момент создать в атаке. В итоге, как отмечали игроки «Динамо», соперник заигрался и получил свое.

Складывается двойственное впечатление. С одной стороны, у «Динамо» сейчас явно идет белая полоса. Команда выиграла три игры подряд, причем в одной из них просто с крупным счетом (2:0 с «Арсеналом»), а в другой – разгромив соперника – донецкий «Металлург» (9:1). С другой, нет никакой уверенности, что кризис преодолен и все налаживается. Скованность игроков является лишним тому подтверждением. А почему она не проходит, остается загадкой. Возможно, после этого матча игроки, наконец, придут в себя и начнут демонстрировать настоящую игру, а не мучить себя и болельщиков. Вместе с тем, тренер киевлян Олег Блохин даже сам факт кризиса отрицает и доволен всем, что происходит в команде и вокруг. А вчерашний матч его вообще полностью устроил. Это, конечно, имеет место быть – все-таки, 3:0, но, надо понимать, что против «Динамо» играл крайне слабый соперник. И даже он в начале игры создавал проблемы.

Далеко не так позитивно, как тренер, воспринимает ситуацию в клубе президент. Суркис отметил, что выходить в плей-офф нужно обязательно с первого места. И это вполне объяснимо. Команд уровня «Динамо» в группе нет – ни по мастерству игроков, ни по бюджету. И президент ставит задачу-максимум. Хотя на этом этапе совершенно не важно, с какого места «Динамо» выйдет в плей-офф – первого или второго. А вот не выйти из такой группы – будет настоящим унижением.

«Днепр» побеждает на классе

Днепропетровский «Днепр» не зря совершил более чем 5-часовой перелет на край Европы, в Португалию, где в Гимарайеше обыграл «Пасуш-ди-Ферейру» со счетом 2:0. Тем не менее, эта победа больше озадачила, чем порадовала.

Конечно, сравнивать киевское «Динамо» и «Днепр» сейчас не имеет никакого смысла. Днепропетровцы гораздо более уверенно чувствуют себя и во внутреннем первенстве Премьер-лиги, и на международной арене. И матч в Португалии «Днепр» активно начал, пытался играть остро, комбинационно. Но активность быстро сошла на нет, и к 80-й минуте казалось, что матч катится к вполне закономерной нулевой ничьей. Об этом после игры сказал и главный тренер «Пасуша». Но, в итоге, все обошлось. Класс команды в целом и высокое индивидуальное мастерство футболистов по отдельности сделали свое дело. А героем матча стал Евгений Коноплянка, не только сам забивший гол, но и сделавший голевую передачу.

Вместе с тем, «Днепр» играл против команды, занимающей последнее место в чемпионате Португалии. Если этот турнир кем-то и причисляется к элитным первенствам в Европе, то с очень большой натяжкой. И, скорее всего, место «Пасуша» в таблице существенно повлияло на умы игроков «Днепра». Команда явно недооценила соперника, действовала излишне академично, вальяжно, рассчитывала исключительно на индивидуальное мастерство. Ведь командных действий на поле почти не было. В итоге, «Днепру» сопутствовала удача. Типичная победа на классе, которой, однако, могло бы и не быть.

Теперь все идет к тому, что домашняя победа над «Пасушем» практически гарантирует «Днепру» досрочный выход из группы в плей-офф – за два тура до финиша. Кстати, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Днепру» повезло в том, что команда дважды играла гостевые матчи на нейтральном поле. Ни у румынского клуба «Пандурий», ни у «Пасуша» стадионы, где они проводят домашние игры, не соответствуют нормам УЕФА. Но если румынский клуб изначально был обречен остаться без поддержки, то Гимарайеш находится всего в 40 километрах от Пасуша и болельщики команды смогли массово поддержать своих любимцев в игре с «Днепром».

«Черноморец»: проиграл по счету, не проиграв по игре

Одесский «Черноморец» проиграл на своем поле болгарскому «Лудогорцу» - 0:1, практически лишив себя шансов на продолжение борьбы в еврокубках в 2014-м календарном году.

При этом, хоть команда и проиграла, впечатление оставила гораздо лучшее, чем победивший в параллельном матче «Днепр». По большому счету, в этом матче одесситы совершенно не заслуживали поражения. Как, кстати, и в проигранном три недели назад во 2-м туре Лиги Европы матче с голландским ПСВ. «Черноморец» наиграл, минимум, на ничью. Вместе с тем, команду подвела слабая реализация голевых моментов. Точнее – нулевая. А, значит, можно говорить о недостаточном индивидуальном мастерстве футболистов. Все решил гол «в раздевалку», забитый гостями на 43-й минуте. И в какой-то мере символично, что грубую ошибку допустил вратарь одесситов, капитан команды Дмитрий Безотосный.

Как и «Днепр», «Черноморец» явно недооценил своего соперника. Но, если мы не знаем «Лудогорец», то это еще не значит, что команду не стоит принимать во внимание. Три победы в трех турах – яркое тому свидетельство. Это уже никак не назовешь стечением обстоятельств. Болгары, как и в предыдущих матчах против хорватского «Динамо» (Загреб) и ПСВ, предстали крепкой, сбалансированной и хорошо организованной командой. Именно эти качества и позволили им одержать победу в Одессе. И, что важнее, практически обеспечить себе место в плей-офф.

Что касается одесситов, то их перспективы – весьма туманны. Впереди у команды Романа Григорчука два гостевых матча с лидерами группы – «Лудогорцом» и ПСВ, который опережает «Черноморец» на одно очко. И выиграть два матча в гостях будет крайне проблематично. Складывается впечатление, что такие свершения клубу сейчас явно не под силу. Вряд ли кто из специалистов упрекнет «Черноморец» за нынешнюю еврокубковую кампанию, но сейчас команда еще явно не готова к тому, чтобы играть в плей-офф.

Шансы все еще есть

Таким образом, четвертый тур, который состоится 5-7 ноября, станет во многом определяющим для украинских команд. И шансы на положительный результат есть у всех. Тот же «Шахтер» будет играть матч с «Байером» с чистого листа. Результат первой игры практически не имеет значения в групповом турнире. А главным преимуществом горняков станут родные стены «Донбасс-Арены». «Черноморец» едет в гости к далеко не самому именитому и грозному «Лудогорцу», который можно победить даже в гостях. И даже несмотря на домашнее поражение. Соперники же «Динамо» и «Днепра» уж совсем не тянут на уровень грозной европейской команды, в чем все убедились воочию на этой неделе.

Будет интересный и многообещающий тур для украинского болельщика. А, значит, это стоит увидеть.

Кирилл Стадниченко