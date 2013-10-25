Боксер Буценко стал бронзовым призером чемпионата мира

Об этом УНИАН сообщили в Федерации бокса Украины.

В полуфинальном поединке украинец уступил россиянину Владимиру Никитину раздельным решением судей со счетом 2:1. Победив в первом раунде, Буценко, по мнению судей, не смог удержать лидерство в ринге в следующих двух раундах. Судьи зафиксировали такие оценки - 29:28, 28:29, 27:30.

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Таким образом, на чемпионате мира сборная Украины завоевала одну медаль - бронзовую. На предыдущих стадиях соревнований прекратили борьбу все остальные представители сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, чемпионат будет продолжаться в Алматы до 26 октября.