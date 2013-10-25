Боксер Буценко стал бронзовым призером чемпионата мира
13:37, 25 октября 2013Спорт
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Украинец Николай Буценко стал бронзовым призером Чемпионата мира по боксу, который проходит в Алматы.
Микола Буценко завоевал бронзу / Фото : sport-xl.net
Об этом УНИАН сообщили в Федерации бокса Украины.
В полуфинальном поединке украинец уступил россиянину Владимиру Никитину раздельным решением судей со счетом 2:1. Победив в первом раунде, Буценко, по мнению судей, не смог удержать лидерство в ринге в следующих двух раундах. Судьи зафиксировали такие оценки - 29:28, 28:29, 27:30.
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Таким образом, на чемпионате мира сборная Украины завоевала одну медаль - бронзовую. На предыдущих стадиях соревнований прекратили борьбу все остальные представители сборной Украины.
Как сообщал УНИАН, чемпионат будет продолжаться в Алматы до 26 октября.
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