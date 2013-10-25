Суркис ждет, что "Динамо" выйдет в плей-офф с первого места

"В раздевалке я, прежде всего, поздравил команду с победой. Было видно, что отнеслись к матчу серьезно. Сначала было какое-то волнение, как будто цепи на ногах, поэтому то, что не пропустили – уже хорошо. Но свои моменты нужно реализовывать, независимо от счета. Нереализация была, например, в Австрии. Это расслабляет, а потом приходится мучиться. С такими командами нужно забить быстрый мяч, а дальше доводить дело до логического конца", - рассказал Игорь Суркис.

По словам Суркиса, веселым он будет тогда, когда команда решит свою задачу - выйдет из подгруппы, сообщает dynamomania.com.

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"Причем, учитывая сегодняшнюю ничью «Генка», нужно стараться выйти с первого места. Есть престиж и имидж клуба, надо зарабатывать рейтинговые очки для себя и Украины, чтобы потом при жеребьевке не было конфузов, при которых мы бы жалели, что не выиграли ту или иную игру", - подчеркнул он.

Суркис считает, что команде еще нужно время, чтобы все притерлись и начали друг друга понимать.

"Потенциал команды виден, каждый игрок – индивидуально силен. Но индивидуальности в футбол не играют, играет команда. Нам еще предстоит ее сделать", - добавил президент "Динамо".