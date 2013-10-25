Блохин извинился перед Гусевым за неоправданную замену

Олег Блохин доволен результатом игры "Динамо"-"Тун".

"Думаю, что сегодня мы и результата добились, и игра нам удалась. В целом, я удовлетворен командой. Конечно, опять много моментов не использовали, однако самым главным для нас было завоевать три очка", - объяснил тренер.

Относительно ситуации с заменой Гусева, тренер извинился.

"Получилась накладка. Кто-то показал о необходимости замены. То ли Велозу, то ли еще кто-то. А докричаться до Олега было тяжело. Согласитесь, было бы странно менять человека после того, как он провел на поле всего десять минут, да еще и гол забил. Могу извиниться перед Гусевым. Бывает такое...", - сказал Блохин.

На вопрос о дебюте Макаренко Блохин ответил:

"Макаренко уже давно играет. К тому же, я оцениваю команду в целом. Вне зависимости от того, кто играет, кто не играет, кто красиво играет, кто — не красиво, кто хороший футбол показывает, кто — не хороший".