Аруна: Мне очень жаль, что я не забил

"Игра сложилась для нас удачно. Швейцарцы сделали акцент на разрушительных действиях. К счастью, нам удалось вскрыть их оборону и добыть победу", - заявил футболист.

По его словам, тренер команды Блохин в перерыве был немногословен: "Главное, что он сказал – это то, что нам нужно быть сконцентрированными на игре и продолжать атаковать. Нам удалось забить еще дважды и выиграть игру", - цитирует слова Аруны fcdynamo.kiev.ua.

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"Мне очень жаль, что я не забил, но самое главное – это победа команды. Мы выиграли, и не проблема, что мне не удалось отличиться. Не забил я, зато забили партнеры по команде", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на столичном НСК "Олимпийский" в матче Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Тун" со счетом 3:0.