Тренер "Туна" обещает дома взять реванш у "Динамо"
Главный тренер швейцарского "Туна" Урс Фишер прокомментировал матч Лиги Европы против "Динамо".
"Сегодня наша команда показала все, на что способна. Но даже при этом "Динамо" было сильнее. Мы играли слишком суетливо, и не могли успокоиться, найти правильный путь в игре. При такой ситуации результат добить сложно", - сказал Фишер, которого цитирует Обозреватель.
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"Отмечу высокий класс игроков "Динамо". Но мы извлечем уроки из того что увидели. Мы поучились и приобрели опыт. Будет реванш в Туне, тогда и посмотрим.
Ярмоленко показал хорошую игру, был одним из лучших, потому заслужил себе подарок ко дню рождения в виде гола и победы "Динамо", - добавил тренер швейцарцев.
Напомним, в матче 3 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" разгромило дома "Тун" со счетом 3:0.