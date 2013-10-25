Тренер "Туна" обещает дома взять реванш у "Динамо"

"Сегодня наша команда показала все, на что способна. Но даже при этом "Динамо" было сильнее. Мы играли слишком суетливо, и не могли успокоиться, найти правильный путь в игре. При такой ситуации результат добить сложно", - сказал Фишер, которого цитирует Обозреватель.

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"Отмечу высокий класс игроков "Динамо". Но мы извлечем уроки из того что увидели. Мы поучились и приобрели опыт. Будет реванш в Туне, тогда и посмотрим.

Ярмоленко показал хорошую игру, был одним из лучших, потому заслужил себе подарок ко дню рождения в виде гола и победы "Динамо", - добавил тренер швейцарцев.

Напомним, в матче 3 тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" разгромило дома "Тун" со счетом 3:0.