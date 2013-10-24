Лига Европы: "Днепр" выиграл, "Черноморец" проиграл

Завершились матчи Лиги Европы УЕФА с участием украинских клубов, в которых одесский "Черноморец" на своем поле проиграл болгарскому "Лудогорецу" - 0:1, а днепропетровский "Днепр" выиграл в гостях у "Пасуш Феррейра" - 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это были матчи третьего тура группового этапа.

В Португалии "Пасуш" и "Днепр" до 83-й минуты обходились без голов. Но в концовке сказался более высокий класс и мастерство украинской команды. На 83-й минуте гол забил Руслан Ротань, а на 86-й - Евгений Коноплянка.Таким образом, "Днепр" набрал 6 очков и сохранил второе место в турнирной таблице. Впереди - итальянская "Фиорентина", у которой 9 баллов.

В Одессе сошлись команды, которые занимали лидирующие позиции в своей группе. У болгарского клуба было 6 очков, а у украинского - 3. В итоге болгарскому клубу удалось продолжить победную серию. Единственный гол в концовке первого тайма забил Христо Златински. У команды теперь 9 очков из 9 возможных, в то время как у одесситов осталось в таблице 3 балла.