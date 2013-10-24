"Динамо" выиграло у "Туна"

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч Лиги Европы УЕФА, в котором киевское "Динамо" обыграло швейцарский "Тун" со счетом 3:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч третьего тура группового этапа.

Игра в Киеве с самого начал проходила с преимуществом хозяев поля. И швейцарцам удалось сохранять свои ворота в неприкосновенности чуть более получаса. На 35-й минуте Андрей Ярмоленко финтом обыграл защитника на подступах к штрафной и ударом левой точно уложил мяч в ближнюю девятку.

После перерыва киевляне только наращивали свой перевес. На 60-й минуте Данило Силва подключился к атаке по правому флангу, выполнил навесную передачу на ближнюю штангу и Демьерси Мбокани точным ударом головой отправил мяч в дальний угол. А на 78-й минуте Олег Гусев эффектным красивым ударом завершил прострел с фланга Сергея Сидорчука.

В другом матче группы бельгийский "Генк" сыграл вничью с австрийским "Рапидом" - 1:1.

Таким образом, "Динамо" набрало 4 очка и вышло на второе место в турнирной таблице. Лидирует "Генк" - 7 баллов, на третьем месте идет "Тун" - 3, на четвертом - "Рапид" - 2.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 7 ноября.