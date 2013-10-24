Сборная Украины по гандболу стартовала в отборе на Евро-2014 с победы над Литвой

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра, состоявшаяся в Запорожье, стала первой в отборочном турнире к европейскому первенству.

Гостьи захватили преимущество в первом тайме, который выиграли со счетом 15:11.

В перерыве своей эмоциональной речью тренер сборной Украины Леонид Ратнер попытался завести подопечных, но начало второго тайма также проходило с преимуществом литовок. После небольшого спурта украинок (13:15), соперницы ответили в следующем игровом отрезке куда весомее - 14:21. А к середине периода гостьи продолжали удерживать солидный перевес 18:23.

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В концовке украинки предприняли спурт, сумев за 5 минут до конца игры выровнять счет – 26:26. А за 3 с половиной минуты до сирены преимущество хозяек площадки уже составляло два гола – 28:26. В итоге, матч окончился с преимуществом украинок «+3».

Лучшим игроком в этой встрече стала Юлия Манагарова.

В следующем матче, 27 октября, сборная Украины в гостях сыграет с командой Австрии. Также в квартете группы А будет бороться за путевку на Евро-2014 команда Дании. Отборочный турнир продлится до 15 июня 2014 года. Финальный турнир пройдет в декабре 2014 года.