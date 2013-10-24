Юношеская сборная Украины по футболу сыграла вничью с Литвой

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В матче третьего тура группового турнира, который проходил в Литве, украинцы открыли счет уже в самом начале игры. На первой минуте гол забил Ростислав Тарануха. Но в концовке первого тайма, на 38-й минуте, еще один украинец Дмитрий Фастов сыграл за хозяев поля, забив гол в свои ворота – 1:1.

В параллельном матче группы, который состоялся в Мариямполе, команда Италии разгромила сборную Швеции – 3:0.

По теме: Юношеская сборная Украины по футболу разгромила Литву на турнире Гранаткина

Победителем турнира стала команда Италии, набравшая 7 очков. У Швеции – 4 балла, Украины и Литвы – по 2. До этого украинцы сыграли вничью со шведами - 0:0, и проиграли итальянцам – 1:2. Украинцы заняли третье место в итоговой таблице, опередив команду Литвы по разнице забитых-пропущенных мячей.

Таким образом, сборная Украины свела к минимуму свои шансы на продолжение борьбы в Евро-2014. Согласно регламенту турнира, в следующий этап квалифицируются две сильнейшие сборные каждого из 13 квартетов и один обладатель третьего места, показавший лучшие результаты в матчах с двумя лидерами группы. Украинцы набрали 1 очко в игре со шведами, но этого может не хватить для того, чтобы стать лучшей из команд, занявших третье место. Отборочный турнир в других группах продлится до конца ноября.