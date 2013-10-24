Горсовет Львова согласовал заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

„Это очень большой шанс для нашего города, и очень большая ответственность. И это будет требовать от нас в ближайшие два года очень тяжелого общего труда по подготовке города. Нужно будет очень много наработать нормативных документов. К процессу заявки уже привлечены лучшие эксперты, которые готовили подобные заявки для других городов”, - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщалось, 16 октября на заседании Совета регионов состоялось голосование о поддержке инициативы подачи Украиной заявки на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года. Было единогласно принято решение поддержать подачу заявки Украины от Львова на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. Заседание проходило под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

По теме: Для зимней Олимпиады-2022 в Украине нужно построить 10-12 спортивных объектов - Бубка

5 ноября 2013 года будет официально утверждена заявка Украины в Международный олимпийский комитет на Генеральной ассамблее НОК Украины. После этого 14 ноября будет направлено в МОК официальное письмо-декларация о намерениях нашего государства подать заявку на право проведения зимней Олимпиады 2022. В марте 2014 года в МОК будут поданы заявочный файл и гарантийные письма от НОК и руководства Львова.

В июле 2014 года Исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать 24-е зимние Олимпийские игры, выберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).