Три украинских клуба сегодня проведут матчи Лиги Европы

Как передает корреспондент УНИАН, это будут игры третьего тура группового этапа соревнований.

Киевское "Динамо" сыграет с швейцарским "Туном". Скромный швейцарский клуб хорошо известен киевским болельщикам. Именно он сотворил сенсацию во втором отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2005/06, обыграв "Динамо" с общим счетом 3:2 и лишив команду возможности выступать в еврокубках в том сезоне. А спустя несколько дней после поражения от "Туна" был уволен тренер команды Леонид Буряк.

Нынешняя ситуация в киевской команде не намного лучше, нежели 8 лет назад. Киевляне хоть и играют во втором по значимости еврокубке, но в первых двух матчах набрали лишь одно очко. Команда сыграла вничью с автрийским "Рапидом", а перед этим проиграла бельгийскому "Генку". Кроме того, в чемпионате украинской Премьер-лиги команда занимает крайне низкое для себя 5-е место, набрав после 13 игр лишь 24 очка. Президент киевского клуба Игорь Суркис уже заявил, что невыход из группы в ЛЕ станет позором для команды. Поэтому у нынешнего тренера Олега Блохина не так много времени для исправления ситуации.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча является "Динамо". На победу киевлян ставки принимаются с коэффициентом 1,39 к 1, ничью - 5,2, к 1, победу "Туна" - 9,7 к 1.

В свою очередь днепропетрвский "Днепр" в своей группе уверенно идет на втором месте (3 очка), уступая только грозной итальянской "Фиорентине" (6). Днепропетровцам предстоит в гостях провести матч с португальской командой "Пасуш Феррейра" (1). Это будет очень важная игра в борьбе за второе место в группе и выход в весеннюю стадию соревнований - плей-офф. Победа днепропетровцев в Португалии фактически обеспечит им место в следующем раунде соревнований.

В этом матче букмекеры также видят фаворитом украинский клуб. На победу "Пасуш" ставки принимаются из расчета 5,2 к 1, ничью - 4 к 1, победу "Днепра" - 1,75 к 1.

Одесский "Черноморец" делит второе место в своей группе с голландским ПСВ (по 3 очка), но уступил сопернику в очном противостоянии. Одесситы также выиграли в первом туре у хорватского "Динамо" из Загреба (0), а сегодня встречаются с лидером группы болгарским "Лудогорецом" (6). Скромная болгарская команда на старте турнира одержала две сенсационные победы (6).

Эта пара видится аналитикам букмекерских контор приблизительно равной, но с небольшим преимуществом хозяев - одесского "Черноморца". На победу украинской команды коэффициент составляет - 2,35, ничью - 3,5, победу "Лудогореца" - 3,3.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Тун" начнется в 20.00, а игры "Пасуш" - "Днепр" и "Черноморец" - "Лудогорец" - в 22.05.